Ángel Di María, campeón del mundo con la Selección Argentina y uno de los jugadores más importantes de la década, y seguramente de la historia del fútbol argentino, anunció oficialmente que se retira de la ‘Albiceleste’ finalizada la Copa América 2024. ‘El Fideo’ publicó un sentido mensaje en Instagram donde muestra todo su sentimiento por la camiseta del equipo profesional, resaltando que el juego contra Brasil fue el último por Eliminatorias Conmebol.

Una decisión que venía como rumor desde hace unos días, pero que el mismo Ángel Di María confirmó en sus redes sociales. El volante jugará la Copa América 2024 en Estados Unidos como última gran competencia con la Selección Argentina. Una noticia que sorprende al fútbol mundial y por supuesto a todo el pueblo argentino, que valora la entrega y su magia en la cancha, además de sus múltiples sociedades con Lionel Messi.

Cabe recordar que Ángel Di María mantiene uno de los palmarés más destacados de Argentina en los últimos años. Con la Selección fue campeón de todo: Mundial Qatar 2022, Copa América 2021, medallista de oro en fútbol masculino en Pekín 2008 y la Finalissima Conmebol/UEFA 2022. Además de dos subcampeonatos de Copa América (2015 y 2016) y uno de Copa Mundo (Brasil 2014). Brillante carrera con el equipo argentino que lo coloca en una zona de privilegio en la historia.

Vale resaltar que el comunicado de Ángel Di María tiene que ver solamente con la Selección Argentina. En lo que a clubes se refiere, seguirá sus actividades, pero no se descarta un pronto regreso al fútbol argentino. Actualmente, defiende los colores del Benfica de Portugal. En días pasados, se comenzó a hablar de un posible regreso a Rosario Central, club del que salió en 2007.

“Bueno, llegó el último partido de Eliminatorias para mí, no puedo expresar con palabras lo que me llena el alma la ovación de la gente en este último tiempo. La Copa América será la última vez que vista la camiseta argentina, con todo el dolor del alma y sintiendo un nudo en la garganta me despido de lo más hermoso que me pasó en mi carrera, vestirla, sudarla y SENTIRLA con todo el orgullo”, escribió Ángel Di María en Instagram.