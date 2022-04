La baraja de candidatos de entrenadores para llegar a la Selección Colombia es amplia y allí también hay nombres de algunos colombianos, uno de estos es el del técnico de Millonarios, Alberto Gamero.

El ‘timonel’ del club ‘azul’ de Bogotá se refirió a la opción de poder asumir como DT de la ‘tricolor’, a lo que afirmó que es algo que le seduce, pero recalcó que no está desesperado por tomar ese puesto.

"Todo se lo dejo a Dios. Uno no puede desesperarse a buscar un puesto que no tengo. Antes decía que no puedo pretender un puesto porque hay un técnico. Me dolió lo de Reinaldo y no va a dejar de ser lo grande que es. Lo que uno tiene que hacer a diario es prepararse y trabajar. Sería mentira decir que no me seduce”, dijo Gamero.

Y es que Alberto es uno de los nombres que más gusta en algunos hinchas de Colombia, esto debido a la gran labor que ha realizado en Millonarios, pero también en el Deportes Tolima, en donde logró salir campeón.

Otros nombres de técnicos colombianos que también han sido propuestos son los de Hernán Torres, Juan Carlos Osorio y Luis Suárez.