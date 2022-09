James Rodríguez ya se unió a la concentración de la Selección Colombia, pero la polémica por su llamado no para, es por esto que el periodista Andrés Marocco, salió en defensa del jugador del Olympiacos.

En el programa 'Equipo F' del canal ESPN, Andrés se mostró muy molesto por los ataques que ha recibido Rodríguez, ya que muchos tienen corta memoria y olvidan lo que ha hecho en la 'tricolor'.

"Pienso que en Colombia se nos ha olvidado todo lo que representa James. Siempre he dicho que no sabemos proteger a nuestros ídolos. Estoy de acuerdo con muchas de las cosas que piensan, es más, yo no hubiera convocado a James para este partido. Me parece que debieron haberle dado tiempo de adaptación", dijo Andrés.

Después, Marocco se molestó porque han hecho de James en las redes sociales un meme y se refirió a la posible llegada de Rafael Benítez al Olympiacos.

"No le peguemos tanto a James. Dejemos de burlarnos tanto de James. El meme número uno era que le llegaba ‘Rafa’ Benítez y esa historia no existe, ‘Rafa’ Benítez no estuvo en el radar de Olympiacos. No seamos así con James. James es un ídolo, es el mejor jugador que tuvo Colombia en mucho tiempo y el mejor jugador del Mundial de Brasil".

Aquí las palabras de Marocco sobre James: