Con Brasil y Argentina ya clasificadas, la Fecha 17 de las Eliminatorias sudamericana entregaron los últimos dos cupos directos para Qatar 2022. Ecuador y Uruguay aseguraron su lugar en la próxima cita mundialista. En la última fecha de la clasificación, se definirá la selección que se quedará con el puesto de repechaje para jugar contra el representante de Asia.

Fuera de Ecuador y Uruguay, la otra selección que acabó como la gran beneficiada de la jornada fue la Selección Colombia. Sus rivales directos en la clasificación (Perú y Chile), perdieron sus partidos y se apretó la lucha en la tabla para quedarse con el puesto a la repesca.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Conmebol tras la Fecha 17 (con dos juegos pendientes*)

POS EQUIPO PJ PTS 1 BRASIL BRASIL 16 42 2 ARGENTINA ARGENTINA 15 35 3 ECUADOR ECUADOR 17 25 4 URUGUAY URUGUAY 17 25 5 PERÚ PERÚ 17 21 6 COLOMBIA COLOMBIA 17 20 7 CHILE CHILE 17 19 8 PARAGUAY PARAGUAY 17 16 9 BOLIVIA BOLIVIA 17 15 10 VENEZUELA VENEZUELA 16 10

* Juegos pendientes: Brasil vs. Argentina y Argentina vs. Venezuela.

¿Cuáles son los partidos que definen el repechaje en Conmebol en la Fecha 18 de las Eliminatorias?

1. Venezuela vs. Colombia

2. Chile vs. Uruguay

3. Perú vs. Paraguay