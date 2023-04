Aumentan las posibilidades de que Colombia sea la sede del próximo Mundial Sub 17 2023. Luego de la dolorosa eliminación en el Sudamericano de la categoría en Ecuador, donde ni siquiera se alcanzó a clasificar al Hexagonal Final, el país está a la expectativa, ya que la FIFA no ha decidido la sede de la Copa Mundo.

Vale resaltar que la FIFA le había otorgado esa responsabilidad a Perú, pero en días pasados, se le retiró la condición y ahora la sede está en el aire. Todo parece indicar que no se moverá de la Conmebol y es ahí donde Colombia guarda posibilidades para recibir el Mundial Sub 17, que se jugará entre noviembre y diciembre de 2023.

La FIFA asegura que Perú está en "incapacidad para cumplir con sus compromisos y terminar las infraestructuras necesarias para disputar el torneo", razón suficiente para retirarle la sede. Ahora, se espera anunció oficial de la entidad con el nuevo país anfitrión. Colombia estaría entre las candidatas.

Colombia podría ser sede del próximo Mundial Sub 17

Cabe recordar que misma situación pasó con Indonesia, país que se le retiró la sede del Mundial Sub 20 por problemas políticos con Israel y es otra sede que está en el aire. Todo parece indicar que Argentina, tras el ofrecimiento, 'pica en punta', además teniendo en cuenta que la selección no clasificó.

Colombia aguarda con la oportunidad, ya que en el pasado le demostró a la FIFA que tiene la capacidad para sostener un torneo de tal magnitud, como pasó con el Mundial Sub 20 2011 y el Mundial de Futsal en el 2016, más el Sudamericano Sub 20 que se realizó en meses pasados. El Mundial Sub 17 no se descarta.

A su vez, varias páginas en la red social Facebook aseguran que Colombia se perfila como sede e incluso dan nombres de algunos estadios, como el Metropolitano de Barranquilla, El Campín de Bogotá, Atanasio Girardot de Medellín, Pascual Guerrero de Cali e incluso nombran al escenario de Villavicencio.