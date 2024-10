La declaración de Dibu Martínez en el Balón de Oro 2024 que le apuntó a los hinchas colombianos 

Llegó el momento de conocer a lo mejor en el mundo del fútbol, según la prestigiosa ‘Revista France Football’, y como si no bastara con el revuelo que causó la elección del ganador del Balón de Oro 2024, Emiliano ‘Dibu’ Martínez le puso picante a la gala con una declaración que le apuntó a los hinchas colombianos.

La ceremonia no había empezado y Fabrizio Romano, el periodista que da las noticias bomba sobre los fichajes en el fútbol de Europa, publicó en X que “no está previsto que ningún representante del Real Madrid viaje a París esta noche (28 de octubre). Esta es la decisión del club después de que Vinicius Jr. fuera consciente de que no ganará el Balón de Oro“.

Mientras que en el ambiente se empezaba a sentir la tensión porque uno de los grandes candidatos no iba a ganar el Balón de Oro, se fue conociendo el orden de los 30 nominados al premio que otorga la ‘Revista France Football’. Dibu Martínez quedó en una insólita posición que muy pocos esperaban.

Luego de dar de qué hablar al quedar en el puesto 18 entre los 30 jugadores nominados a ganar el Balón de Oro 2024, a Martínez lo recibieron con silbidos y abucheos en París antes de recibir el premio que lo llevaría a dar una declaración que le apuntó a los hinchas colombianos.

El arquero argentino viene de no jugar la fecha FIFA de octubre con Argentina por la sanción que le impusieron al realizar un gesto obsceno con la Copa América y golpear la cámara que llevaba un camarógrafo colombiano tras la derrota contra la selección colombiana . Es una realidad que no se puede ocultar, los hinchas colombianos no quieren a Emiliano Martínez, así que para ellos y todos los que no están de acuerdo con el comportamiento del portero llegó una declaración más que picante.

La declaración de Dibu en el Balón de Oro que le apuntó a los hinchas colombianos

Dibu Martínez ganó el Trofeo Lev Yashin como el mejor arquero del 2024, según la ‘Revista France Football’, y en la gala del Balón de Oro 2024 fue consultado por parte del exjugador Didier Drogba sobre si las reacciones que tenía en la cancha se pasaban de la raya. “Cuando estás en la cancha te comportas como te sale. Soy tranquilo fuera de la cancha, soy hermano, marido. Hago todo lo que puedo para ayudar a mi equipo y a la Selección. ¿Si me paso de la línea? Es lo que ves vos, en Argentina no piensan lo mismo“, sostuvo el arquero argentino para apuntarle a todos los que están en contra de sus actitudes.

¿Quién ganó el Balón de Oro 2024?

Ya hay un sucesor al premio que Lionel Messi ganó en 2023. La ‘Revista France Football’ lo eligió a Rodrigo Hernández Cascante, más conocido en el mundo del fútbol como Rodri, el ganador del Balón de Oro 2024. El volante de Manchester City ganó los títulos de la Eurocopa, Premier League, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes en la temporada 2023-24. En la segunda posición quedó Vinicius Jr. y los campeonatos que consiguió con Real Madrid en LaLiga, Champions League y Supercopa de España. Así fue el orden de los 30 nominados:

Las posiciones del Balón de Oro 2024. (Foto: X / @FabrizioRomano)

