La Selección Colombia nuevamente empató 0-0 en estadio Metrpolitano de Barranquilla, esta vez contra Paraguay, en la fecha 14 de la Eliminatoria Sudamericana, y ya son tres partidos consecutivos en condición de local en los que se empata a cero goles, lo cual deja muy mal parado al combinado patrio en busca del Mundial de Catar 2022.

Obviamente, hay una preocupación muy grande porque no se están dando los resultados y es que los dirigidos por Reinaldo Rueda completan cinco partidos son ganar en la clasificatoria, producto de cuatro empates y una derrota, pero hay otros detalles que han inquietado a los jugadores del equipo nacional.

Juan Guillermo Cuadrado, al final del partido, fue muy claro al hablar sobre lo que ha venido pasando con los árbitros que le pitan a Colombia en la Eliminatoria Sudamericana y sobre todo cuando los juegos son en Barranquilla, ya que, según él, buscan como los rivales que el partido no tenga mucho ritmo.

“Es difícil en este momento, está un poco la rabia, pero también no debemos lamentarnos pero siempre los árbitros aquí se toman todo el tiempo que quieren, 5 minutos de reposición, pero no hay que buscar excusas, tuvimos opciones y no las concretamos”, dijo el jugador de la Juventus al finalizar el encuentro.