James Rodríguez ha sido blanco de críticas por parte de hinchas y periodistas, las cuales se han hecho más fuertes por su presencia en la Selección Colombia para los juegos amistosos ante México y Guatemala.

Sobre el tema habló el exjugador Jorge Bermúdez, el cual se mostró muy molesto por los ataques a Rodríguez y salió a defender con todo al mediocampista que ahora juega en Olympiacos de Grecia.

“Le va a tocar demostrar en el campo, con hechos, que todo lo que mal se habla de él es falso y mentira. Se le acusan de cosas que, a mí, me da vergüenza cuando algunos periodistas lo dicen. Algunos lo meten inclusive en un grupo de jugadores que dicen que sacaron entrenadores, que son los responsables y culpables. Hay una cantidad de cosas que se dicen alrededor de James y a mí me duele porque tuve la oportunidad de ir a verlo jugar en Brasil y en Rusia. Y es un lujo de jugador”, afirmó el 'Patrón'.

Aunque Jorge defendió a Rodríguez, también resaltó que debe pelear un puesto y mostrar con argumentos futbolísticos que debe ser el titular en la 'tricolor'.

“Néstor Lorenzo ya lo llamó y ya lo metió. Y ya se dio cuenta que le van a pelear el puesto. Ya no es el cuento de lo que fue. Lo respetamos y valoramos, debe llenarse de argumentos, pero no se puede equivocar más. No puede dar más pasos en falso”, sentenció Bermúdez.

Aquí las palabras de Bermúdez: