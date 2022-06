Sin tapujos, el volante colombiano Juan Guillermo Cuadrado, actualmente en la Juventus de Italia, confesó que a la Selección Colombia le es muy difícil jugar en Barranquilla, considerada la casa de la Tricolor y donde en la última década se logró clasificar a dos Mundiales de manera consecutiva.

Juan Guillermo Cuadrado, considerado uno de los referentes de la Selección Colombia, habló de lo complicado que es para los jugadores disputar partidos en el Metropolitano de Barranquilla. El jugador aprovechó sus vacaciones por Colombia y en un evento donde estuvo de invitado, lo confesó todo.

En medio de la ronda de preguntas, Juan Guillermo Cuadrado fue consultado sobre el presente de la Selección Colombia y lo que pasó meses atrás con el doloroso resultado de las Eliminatorias, donde el equipo colombiano no logró el cupo ni siquiera al repechaje. El jugador de Juventus hizo referencia a Barranquilla en una de sus respuestas.

"Jugar en Barranquilla es difícil, no solo para el equipo que viene. A nosotros se nos hace difícil. En muchos partidos he visto al equipo en dificultad. Hablo personalmente, no porque quiera cambiar la casa de la Selección, jamás. Pero se hace difícil. La gente no entiende lo duro que es cuando vienes de Europa a Barranquilla, con cambio de hora y sin dormir bien", dijo Juan Cuadrado.