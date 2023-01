James Rodríguez, a través de Twitch, y mientras sigue sus actividades con el Olympiacos de Grecia, dio detalles del roce que tuvo con el técnico Reinaldo Rueda en la Selección Colombia. En sus palabras, describe lo que sucedió con el entrenador que al final no pudo clasificar al Mundial de Qatar 2022.

Vale resaltar que los sucesos más allá de la cancha han sido noticia en James Rodríguez, más su fichaje en el fútbol de Qatar y correspondiente salida para volver al Olympiacos. Por supuesto, en lo que tiene que ver con la Selección Colombia, siempre hubo polémica y mucho más con Reinaldo Rueda al mando.

En medio de su intervención, James Rodríguez comenta que quedó fuera en seis partidos clave por decisión de Reinaldo Rueda, y en esos compromisos pudo hacer algo más que tal vez hubieran cambiado la historia y el resultado final en las Eliminatorias, donde la Selección Colombia no alcanzó ni siquiera e, repechaje.

"Con el entrenador tuve un roce. No fue nada grave, pero no fui convocado en 6 partidos y en esos hubiera podido hacer algo más. Fue muy injusto. En los últimos 4 estuve y no hemos podido hacer las cosas bien. Me va a quedar eso siempre. Que si hubiera estado en esos 6 partidos hubiera podido hacer algo más. Ya pasó, en mi pensamiento está ahora poder llegar a la próxima Copa del Mundo. Tendré 35 años, pero bien", James Rodríguez.