Se aproxima una nueva ventana de transferencias y James Rodríguez vuelve a la escena. La estrella colombiana podría cambiar de equipo en próximos meses. La figura de la Selección Colombia no la pasa bien en el fútbol español y las filtraciones sobre su salida del Rayo Vallecano no se han hecho esperar. El volante miraría con buenos ojos otras alternativas para el año 2025.

Bien se sabe que la continuidad de James Rodríguez en los clubes no ha sido del todo buena. Tras su salida definitiva del Real Madrid, tuvo aventuras por Qatar, Grecia y Brasil y no ha podido sostenerse. En Rayo Vallecano se creía que podía salir adelante, pero las cosas no han mejorado. Se aproxima una rescisión de contrato en Vallecas.

En la más reciente salida de Rayo Vallecano contra el Sevilla, el técnico Íñigo Pérez prefirió mantener a James Rodríguez en la suplencia y no le dio minutos. El volante colombiano estaba en convocatoria para el juego por LaLiga y se esperaba que volviera a jugar, pero no fue posible. Algunos rumores indican que habría conflicto entre DT y jugador y eso llevaría al cucuteño a explorar opciones.

En las últimas horas, se conoció una posibilidad para James Rodríguez en la MLS. La opción no suena descabellada y sería una linda oportunidad para retomar el protagonismo que una figura como James Rodríguez despierta. Inter Miami quiere a la leyenda de la Selección Colombia para disputar el Mundial de Clubes 2025. ¿Dupla con Lionel Messi?

Inter Miami quiere a Lionel Messi y James Rodríguez juntos en el 2025

El diario español ‘Estadio Deportivo’ filtra detalles de este rumor. Allí, se asegura que el Inter Miami tiene en la mira a James para el próximo enero. Esto quiere decir, que el cucuteño podría unirse a una verdadera ‘banda’, comandada por Lionel Messi y con figuras como Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba y Javier Mascherano como técnico.

Cabe recordar que James Rodríguez ha tenido un buen año con la Selección Colombia, más allá del golpe en noviembre ante Ecuador y Uruguay en las Eliminatorias. Fue la máxima figura del equipo en la Copa América 2024 y elegido el MVP del torneo por la Conmebol.

Inter Miami se concentra para el Mundial de Clubes de 2025. Será anfitrión del nuevo torneo y jugará el partido inaugural el próximo 15 de junio. Con este campeonato de la FIFA a bordo, que tendrá a Real Madrid, Bayern Múnich, Manchester City, entre otros, el equipo de David Beckham no puede fallar y quisiera refuerzos top para hacer un buen papel. Se convierte en una tentativa opción para el colombiano.

