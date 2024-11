Ranking de promesas coloca a jugador de Millonarios entre los 100 mejores del mundo

Millonarios sigue demostrando el gran avance que ha tenido en las canteras en los últimos años. De la mano con el técnico Alberto Gamero, el equipo azul no solamente volvió a lo más alto y a ganar títulos, sino que fortaleció las categorías menores. Son varios casos de éxito en los últimos años. Por ejemplo, Carlos Andrés Gómez, Emerson Rivaldo Rodríguez y Andrés Llinás, lograron establecerse como futbolistas formados en el ‘Embajador’.

