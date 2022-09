Néstor Lorenzo empezó una nueva era con la Selección Colombia y lo hizo con victoria 4-1 sobre Guatemala en uno de los dos amistosos que disputará este mes. El entrenador argentino habló en rueda de prensa y entregó sus sensaciones. Para él, una de los aspectos más destacados fue la actuación de James.

“Lo de James me sorprendió incluso a mí, sabemos que no está en su mejor momento en continuidad, pero nadie puede negar sus condiciones y la calidad que tiene. Tuvo una actitud muy buena, como todo el equipo, eso nos alegra”, expresó el estratega.

Además, resaltó el trabajo de los demás jugadores y se refirió a la mezcla entre juventud y experiencia: “Los jugadores más grandes son importantes para consolidar a los jóvenes. No es lo mismo si no están estos muchachos, que tienen experiencia y fueron los encargados de llevar a esta Selección Colombia a lo más alto, ya que les quitan la presión a los jóvenes. Para mí, eso estaba claro, pero uno no sabe hasta que sucede. Fue un buen debut de algunos chicos; espero que sigan así”.

Por último, se refirió al siguiente juego amistoso ante su similar de México y analizó lo que será el posible rival: “vamos a verlo, ya que solo tenemos dos días de recuperación, será contra una selección mundialista y que cuenta con jugadores de calidad. Nuestro objetivo es que estamos apuntando hacia el inicio de este proceso; así que más allá del resultado, lo cual es importante e iremos con todo, tenemos que esperar a ver qué sucede en estos días y se mirará este compromiso que viene”.