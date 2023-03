Por culpa de la FIFA, la promesa del Valencia no puede unirse a la Selección

Era una de las grandes novedades en la Selección Colombia Sub 20, pero un trámite ante la FIFA detuvo el viaje y le impide unirse a los trabajos del entrenador Héctor Cárdenas. No hay duda que es una triste novedad, pues es uno de los 'europeos' que llama mucho la atención teniendo en cuenta el Mundial de la categoría en Indonesia.

Se trata de Cristhian Mosquera, un jugador colombo-español que pertenece a las inferiores del Valencia de España. Nació en Alicante y ha tenido participaciones con la Selección España juvenil. Para el cuerpo técnico de Héctor Cárdenas, este jugador deberá hacer parte del proceso, pero hay serios requisitos de por medio.

Por hacer parte de la Selección España juvenil, Cristhian Mosquera debe hacer una respectiva solicitud ante la FIFA para que pueda unirse a Colombia, por ser inferiores, el futbolista no tendría problema. Todo se complicó debido a que el trámite ante el ente que regula el fútbol mundial, se hizo muy tarde.

Así lo explica el periodista Felipe Sierra vía Twitter, que da detalles de la situación y lo que forzó la no convocatoria de esta promesa que también inquieta a la Selección España. Por ahora, es claro que Cristhian Mosquera no estará con la Sub 20 y se mirará si hará parte de la convocatoria para el Mundial de la categoría.