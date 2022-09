¿Quién sí y quién no? El 1x1 del triunfo de la Selección Colombia sobre México

Este martes la Selección Colombia jugó su segundo partido amistoso en el que le ganó 3-2 a México en un partido lleno de emociones. El combinado nacional mostró dos caras, una fatal en el primer tiempo y otra muy diferente en la segunda mitad. Los cambios fueron cruciales para darle la vuelta al marcador y mostrar un mejor juego.

En Bolavip, como es costumbre, analizamos y calificamos el trabajo de los jugadores dentro del terreno de juego. La mayoría mejoraron en el segundo tiempo, pero otros demostraron que les falta para ser inicialistas en la ‘tricolor’.

David Ospina(4): Tuvo un primer tiempo para el olvido, recibió dos goles en los que no tuvo nada que ver, pero en varias jugadas se vio faltó de tiempo. Cuando intentó salir con los pies, no fue claro. En la segunda parte no fue exigido y se vio mejor en la salida.

Stefan Medina (3): El lateral derecho del combinado nacional tuvo un partido para el olvido. El primer tiempo fue fatal tanto en defensa como en ataque, le ganaron la espalda, perdió en el uno contra uno y cuando pasó al campo contrario, no aportó. En el segundo tiempo se vio mejor, pero no fue influyente.

Carlos Cuesta (5): Mejoró con el paso de los minutos, fue el mejor en la zaga posterior, pero en la primera parte quedó debiendo. En el segundo tiempo supo aguantar las arremetidas del rival en la parte final. En el juego aéreo fue el más destacado.

Davinson Sánchez (5): Se vio falto de ritmo y en algunas jugadas entró a destiempo. Al igual que su pareja central, fue mejorando con el paso del tiempo.

Frank Fabra (5): Tuvo un partido regular. Como la mayoría de sus compañeros, no funcionó nada en el primer tiempo, ni en defensa y mucho menos en ataque. En la segunda mitad se pudo asociar mejor con Luis Díaz por la banda, se proyectó mucho mejor y entró en el circuito de juego.

Wilmar Barrios (7): No logró entenderse bien con Steven Alzate en el primer tiempo, quedó debiendo en la salida y en marca, pero mejoró en los segundos 45 minutos. Afinó el pie y fue fundamental para sacar al equipo desde atrás. Además, anotó un golazo con el que Colombia se quedó con la victoria.

Steven Alzate (2): Nunca se encontró en su posición, se vio desordenado y en su función de darle salida al equipo, no pudo cumplir. En los duelos uno contra uno, perdió la mayoría.

Juan Cuadrado (5): Uno de los más criticados en la convocatoria, mejoró en el segundo tiempo cuando Néstor Lorenzo lo puso de interior. Cuando estuvo pegado a la banda no se halló y perdió varios balones. En marca se vio mejor, pero no encontró el nivel que acostumbra en su club.

James Rodríguez (3): No fue claro como en el primer amistoso. Tuvo que retroceder mucho para darle salida al equipo, nunca encontró un socio para desenredar un primer tiempo en el que Colombia no fue claro y, por el contrario, no apareció para liderar al equipo.

Luis Díaz (6): Fue uno de los de más bajo nivel en el primer tiempo, cometió un penal a los cuatro minutos que terminó en el primer gol del partido. Estuvo impreciso, pero con los cambios en la segunda mitad, mejoró, encontró con quién asociarse y generó un par de jugadas de peligro.

Falcao García (4): El delantero del Rayo Vallecano no tuvo su mejor partido, pese a buscar e intentar en el frente de ataque, el balón no le llegó claro. Tuvo que rebuscar y aguantar cuando recibía de espaldas, pero no fue influyente.

Cambios

Rafael Santos Borré (7): Le dio otra cara al ataque colombiano, generó varias chances de gol y se conectó bien con sus compañeros. Sus movimientos facilitaron el trabajo de los volantes.

Luis Sinisterra (8): Ingresó en el segundo tiempo y le dio vida al equipo en menos de ocho minutos. El jugador del Leeds, en sus dos primeras opciones, anotó dos goles. Le dio otra cara el equipo y complicó la defensa rival.

Jorge Carrascal (7): Fue otro que le dio otro ritmo al combinado nacional. En el medio campo se vio claro, entró fácilmente en el circuito de juego y se entendió bien con Luis Díaz, Borré y Sinisterra.

Lucumí (SC).

Jefferson Lerma (SC).

Jhon Durán (SC).