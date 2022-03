El reconocido periodista no se guardó nada y criticó con vehemencia a los dos jugadores.

Video: Carlos Antonio Vélez no tuvo piedad y liquidó a Muriel y Cuadrado

Dos de los jugadores que mostraron un flojo nivel en la victoria de la Selección Colombia ante Bolivia fueron Luis Fernando Muriel y Juan Guillermo Cuadrado, es por esto que el periodista Carlos Antonio Vélez les dio con todo.

En el programa ‘Planeta Fútbol’ del canal Win Sports, Vélez no tuvo piedad con los dos futbolistas, especialmente con Muriel al que llamó “perverso” y afirmó que es un jugador que sobra en la Selección.

“Es lamentable que el técnico no se haya dado cuenta que Muriel no está para estos trotes. Lo de Muriel es perverso, ni siquiera es malo, es perverso. Es que sobra en la selección. ¿Cómo habrá que decirle al técnico que no puede seguir contando con él? Y que si sigue contando con él es una absoluta tozudez, un irrespeto a jugadores como Preciado. Hoy, por ejemplo, Preciado estaba en la tribuna. ¡Preciado estaba en la tribuna! Eso es una falta de respeto absoluta”, dijo el comentarista.

Pero además de Luis Fernando, Carlos Antonio también le pegó a Cuadrado y un poco con menos contundencia al lateral Frank Fabra.

“Ahora, el nivel de Cuadrado es paupérrimo. Y lo de Fabra... Regulo”, afirmó Vélez en el programa deportivo.

Aquí el video de Carlos Antonio Vélez pegándole con todo a Muriel y Cuadrado: