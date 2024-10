A días del partido contra Chile, la Selección Colombia sufre una mala noticia

No son buenas las noticias de la Selección Colombia luego del partido contra Bolivia en El Alto.

Read more on X

Sobre el minuto 23 del partido contra Bolivia, Roger Martínez tuvo que salir sustituido por Jhon Córdoba, esto debido a que recibió una fuerte patada por parte del defensor Héctor Cuéllar, jugador que terminó saliendo expulsado. El defensa boliviano era el último hombre y el árbitro Sampaio no dudó y mostró la tarjeta roja directa.

En un comunicado de prensa, la Federación Colombiana de Fútbol informó la desconvocatoria por lesión: “El cuerpo técnico de la Selección Colombia de Mayores se permite comunicar que el jugador Roger Martínez del Racing (Argentina) no podrá continuar en la concentración de cara al partido ante Chile por la fecha 10 de las Clasificatorias al Mundial de la FIFA 2026, debido a una lesión en su tobillo que le impide estar en su cien por ciento para afrontar dicho compromiso”.

No son buenas las noticias de la Selección Colombia luego del partido contra Bolivia en El Alto, por la novena fecha de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. Dura derrota de la ‘Tricolor’ y un desgaste físico de varios futbolistas, que ya dejó consecuencias durísimas en la convocatoria del técnico Néstor Lorenzo.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.