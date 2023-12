La Selección Colombia ya se prepara para los partidos amistosos de este mes de noviembre. La convocatoria de Néstor Lorenzo está plagada de nombres poco habituales y uno de ellos es Brayan Vera. El jugador de Real Salt Lake City de la MLS debutará con el combinado cafetero.

A pesar de que no hay parón internacional en el mes de diciembre, la Selección Colombia pactó un par de partidos amistosos en los Estados Unidos. Los cafeteros jugarán este domingo 10 ante Venezuela en el Estadio DRV PNK de Miami, para luego enfrentar el sábado 16 a México en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Ángeles.

Al no haber parón FIFA oficial, son muchos los jugadores habituales de la Selección Colombia que no podrán asistir a los amistosos. Néstor Lorenzo armó una convocatoria alternativa, con presencia predominante de jugadores de ligas sudamericanas y la MLS.

Uno de los jugadores que fue incluido en la lista de la selección nacional es Brayan Vera, jugador que ha entrado en su primera convocatoria a sus 24 años. El jugador de Real Salt Lake City ya ha llegado a la concentración y no ocultó su ilusión por debutar como internacional.

Declaraciones de Brayan Vera

“La verdad que estoy muy contento de esta convocatoria, obviamente he estado en selecciones juveniles, pero ponerse la de mayores todo el mundo sabe que es el sueño de cada jugador” fueron las palabras del lateral colombiano en su llegada a la concentración.

El jugador fue cuestionado por el proceso de adaptación al estilo de juego de Néstor Lorenzo. Este espera seguir con la misma dinámica conseguida en las Eliminatorias. “Es importante lo que ha obtenido la Selección, el invicto, yo creo que eso nos tiene contentos a todos, entonces tratar de seguir por esa racha“.

Brayan Vera se refirió a la competencia que hay en la Selección Colombia por el puesto de lateral izquierdo. “Yo creo que los que vamos de lateral izquierdo tenemos buena técnica, tenemos buena proyección y pues cada uno aporta en lo que sabe cada uno, si yo tengo media distancia pues voy a aprovechar eso. Me dijeron que esté tranquilo, que no venga a demostrar nada, que ellos ya saben lo que yo puedo dar y estar tranquilo y entrenar“.

Recorrido en la Selección

Brayan Vera espera debutar en la Selección Colombia de mayores luego de haber tenido paso por las subdivisiones. Vale recordar que el defensor participó en el Sudamericano Sub-20 de 2019, registrando una asistencia. Luego, disputó el Mundial de la categoría ese mismo año, cayendo en los cuartos de final del torneo.

Previo a esto, el jugador había tenido una presencia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del año 2018 con la Sub-21, para luego jugar un partido amistoso en el año 2019 con la Sub-23. Todas las convocatorias en las subdivisiones de la Selección Colombia fueron hechas por Arturo Reyes.

“He crecido obviamente en experiencia, técnicamente e inteligentemente, es muy importante saber los momentos de juego” dijo el jugador sobre su paso por las subdivisiones, de cara a su inminente debut con la selección absoluta en estos partidos amistosos.