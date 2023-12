La Selección Colombia volverá a la acción este mes de diciembre con sus encuentros amistosos en los Estados Unidos. Néstor Lorenzo dio varias sorpresas en la lista de convocados y una de ellas fue la inclusión del capitán de Millonarios, David Makcalister Silva. El jugador reveló cómo se enteró que había sido convocado para representar al combinado nacional.

Pese a no haber fecha FIFA en el mes de diciembre, la Selección Colombia ha confirmado un par de amistosos en los Estados Unidos. El combinado cafetero enfrentará Venezuela el domingo 10 en el Estadio DRV PNK de Miami y a México el sábado 16 en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Ángeles.

Era de esperar que Néstor Lorenzo optara por una convocatoria alternativa para esta fecha de amistosos. Esto dado que las principales estrellas del plantel aún tienen compromisos con sus clubes, ya que las ligas europeas siguen en curso hasta mediados de diciembre.

Una de las sorpresas de la convocatoria es el volante de Millonarios, David Mackalister Silva. El capitán del ‘Embajador’ representará a Colombia por primera vez en su carrera a sus 36 años. El jugador no logró controlar su emoción ante los micrófonos de RCN.

Primera vez con la Selección

Mackalister Silva no pudo ocultar su ilusión por vestir la camiseta de la Selección Colombia. “La verdad que feliz, ahí si como dice la película, esta parte de mi vida se llama felicidad. Todavía me erizo, es algo con que soñé, algo que hoy puedo cumplir, no hay palabras de expresar la felicidad que tengo“.

“Son muchas cosas, entre ayer y hoy ha sido una montaña rusa de emociones, pero el tiempo de dios es perfecto, agradecido con mi familia, porque siempre estuvieron, a la gente, el equipo, los directivos al hincha del fútbol que se alegra con este momento. Solo tengo palabras de agradecimiento con dios y con todas las personas que nos apoyaron” agregó el jugador de Millonarios.

Se enteró por Fernando Uribe

El capitán de los Azules reveló que no se enteró del llamado por fuentes directas a la Selección. “Fue curioso, no sabía absolutamente la verdad, vine a saber como a las 10 a.m. más o menos. El que digamos de alguna manera medio me contó fue Fernando Uribe, no me contó, sino que me mandó tres corazoncitos con amarillo, azul y rojo y me dijo ‘felicitaciones’, creí que me iban a molestar o hacer una broma la verdad, ya cuando bajé el profe me felicitó, me informó y felicitó“

“Mi esposa lloró de la alegría, los niños ni decirlo. La verdad que ha sido un día de esos que uno no lo cree” agregó David Mackalister Silva, que podría tener un histórico debut con el conjunto cafetero a sus 36 años, luego de una larga trayectoria en el fútbol colombiano.

Por último, el mediocampista agradeció al entrenador de Millonarios, Alberto Gamero por haber estado a su lado estos últimos años. “Le di las gracias al profe, hay mucha gente a la que debo agradecerle, que me acompañen a disfrutar este lindo momento“.