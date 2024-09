Edwin Cardona fue uno de los jugadores más importantes de la Selección Colombia rumbo al Mundial de Rusia 2018, sin embargo, no fue tenido en cuenta para ese certamen. En su momento, al combinado nacional lo dirigía José Néstor Pékerman, uno de los técnicos más importantes en los últimos años en la ‘tricolor’.

Publicidad

Publicidad

El jugador de Atlético Nacional se desahogó y, por primera vez, contó detalles del momento más duro de su carrera que, casualmente, fue bajo el mando del entrenador argentino. Incluso, confesó que casi se accidenta por una noticia que Pékerman le dio.

ver también Kun Agüero le tiró a Colombia tras el triunfo sobre Argentina

Edwin Cardona se desahogó en contra Pékerman y contó el feo detalle que tuvo con él

Cardona, en chala con Betsson, habló sobre el momento en el que Pékerman lo dejó por fuera del Mundial, pues en su momento, fue uno de los más importantes en las Eliminatorias rumbo a esa Copa del Mundo. En varios partidos se echó el equipo al hombro y marcó goles importantes que valieron puntos.

“No, para mí lo más duro es que me haya dejado fuera del Mundial. Eso para mí fue lo más, porque yo creo que nunca he dicho esto, pero fue algo muy duro, porque cuando yo me reúno con él, con la persona en Argentina, yo estaba en la convocatoria y yo iba a ir, toda lo cosa. Es más, nos dieron una semana de vacaciones en Boca para que pudiera estar y cuando me llamaron ni siquiera del número de él, me llamaron de otro número”, reveló Cardona.

Publicidad

Publicidad

Incluso contó que la triste noticia por poco le provoca un accidente pues en el momento que la recibió iba conduciendo: “fue algo muy duro porque cuando me llaman yo casi me choco. Yo iba con toda mi familia para la casa y yo recibí esa llamada. Yo solté el volante cuando me dijeron que no iba a estar entre los 25 convocados”.

La noticia causó todo tipo de comentarios en los hinchas de la Selección Colombia, pues antes del Mundial hubo escándalos previos que lo involucraron, uno con mujeres en el que lo denunciaron a él y a otros colombianos en Boca Juniors, y la sanción por racismo en un amistoso contra Corea.

Publicidad