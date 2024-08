Hay una nueva sensación en la Selección Colombia con nombre y apellido. Richard Ríos fue la gran sorpresa de la Tricolor en la Copa América 2024 y detalles que antes no se conocían de su vida empezaron a ser públicos como lo fue la elección de la mujer más linda del país. Esta historia tuvo un nuevo capítulo.

Ríos no solo logró un rendimiento que lo llevó a ser titular en todos los seis partidos que jugó Colombia en la Copa América. Fue destacado por el portal SofaScore como el jugador con más regates completados (18) de todos los jugadores que participaron en la Eurocopa 2024 y en la Copa América.

Cada vez que jugaba la Selección Colombia, los comentarios sobre el aspecto físico de Richard Ríos empezaban a ser virales en las redes sociales. Así que… ¡Oh, sorpresa! Resurgió una entrevista con el jugador colombiano en la que no dudó y eligió quién es la mujer más linda de Colombia.

“Andrea Valdiri”, afirmó Ríos en una dinámica de preguntas con la empresa de odontología ‘Keep Smiling’ (Sigue Sonriendo). ¡Boom! Esta bomba del entretenimiento explotó y fue inevitable que el video le llegara a la empresaria y modelo barranquillera. La respuesta a Richard traería varias revelaciones a bordo.

Andrea Valdiri y Richard Ríos. (Foto: Instagram / @andreavaldirisos e Imago)

“Vi varios TikToks y la gente me mostraba Richard, Richard, pero… Divino, bello”, empezó diciendo Valdiri en una entrevista con el creador de contenido ‘Dimelo King’. Luego, Andrea confirmó que el jugador de la Selección Colombia no le ha escrito un mensaje porque “tiene mujer” y acabó el tema poniéndole freno entre risas: “Él es simpático, pero tiene su mujer, no crucemos la línea Richard”.

El mensaje de Ríos luego de que Valdiri le respondiera el piropo

¿Le respondió al freno que le puso Andrea Valdiri? Todo parece indicar que no. Richard Ríos apareció en redes sociales tras la respuesta de la modelo colombiana y publicó en Instagram que “no triunfa quien no tuvo momentos difíciles. Triunfa aquel pasó por ellos, luchó y nunca se rindió“.

Mensaje de Richard Ríos. (Foto: Instagram / @richardrios.m)

La explicación al mensaje de Ríos sería el presente que vive en Palmeiras

Con el nivel mostrado en la Copa América, los rumores de un supuesto interés por parte del Galatasaray, AC Milan y Juventus, se hicieron presentes. Sin embargo, Ríos regresó a Palmeiras, y con contrato hasta el 31 de diciembre de 2026, no ha tenido el mejor nivel porque lleva tres partidos en los cuales en dos fue suplente, en uno no vio minutos y en el otro salió al minuto 67. El enigmático mensaje de Richard empieza a tener una explicación.