Cada vez falta menos para volver a ver a el equipo que une a todo el país. La Selección Colombia se prepara para la doble fecha FIFA de marzo, y ante una publicación que se hizo en la cuenta oficial de la Tricolor en Instagram, apareció un reclamo público de Juan Guillermo Cuadrado por una foto de Luis Díaz, James Rodríguez y Richard Ríos.

Al parecer, Cuadrado tiene algo de razón porque lo que dijo llegó a más de 5.000 ‘Me Gusta’ en menos de seis horas. El volante es uno de los referentes de la Selección Colombia, no por nada es el segundo jugador con más partidos (116) en la historia de la Tricolor, pero en la era de Néstor Lorenzo no se ha podido consolidar por una lesión.

Juan Guillermo Cuadrado inició como capitán la Eliminatoria Sudamericanaal Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pero luego de las dos primeras fechas no pudo volver a ponerse la camiseta amarilla por una lesión que lo llevó a los quirófanos.

“He venido luchando con un dolor en el tendón (de Aquiles izquierdo) y he hecho todo lo que un deportista puede hacer para recuperarse, incluso, me he entrenado y jugado con un dolor que por momentos se hace insoportable y no me permite dar el 100%”, publicó Cuadrado en Instagram antes de ser operado el 21 de diciembre de 2023.

Con un periodo de recuperación aproximado de tres meses, Juan Guillermo Cuadrado no hizo parte de la convocatoria para los partidos amistosos contra España del viernes 22 de marzo a las 3:30 P.M. y frente a Rumanía el martes 26 del mismo mes a las 2:15 P.M. Sin embargo, Juan Guillermo sí se hizo presente con un reclamo público en buen tono por una foto de Luis Díaz, James Rodríguez y Richard Ríos.

El reclamo de Cuadrado a la Selección por la foto de Luis Díaz, James y Ríos

A la hora de buscar jugadores talentosos en la convocatoria de la Selección Colombia, el community manager de la Tricolor decidió presumir a ‘Lucho’ Díaz, James y Ríos con el mensaje “si la foto no carga, es por exceso de calidad”. Hasta ahí todo normal, pero la polémica fue la elección de la canción ‘Vem Quebrando’ (Viene Rompiendo). Esto a Juan Guillermo Cuadrado no le gustó y por eso hizo su reclamo público con dos emojis de cara riéndose: “Necesitamos que las canciones sean colombianas hahahaha no somos de Brasil. Esa es la máxima“.

La Selección Colombia estrenará su nueva camiseta contra España y Rumanía

Adidas lanzó de manera oficial la nueva camiseta que la Selección Colombia usará en la Copa América 2024 y en la Eliminatoria Sudamericana al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Con toques de color naranja, la camiseta versión jugador tiene un precio de $499.950 pesos y versión fan de $349.950 pesos. Para la segunda indumentaria, el color negro predomina y ambas camisetas se estrenarían en los partidos amistosos contra España y Rumanía.