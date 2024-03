Uno de los grandes asteriscos en la convocatoria de la Selección Colombia para la fecha FIFA de marzo fue la no presencia de los delanteros que están muy dulces con el gol. Miguel Ángel Borja y Dayro Moreno fueron los nombres en cuestión y el entrenador Néstor Lorenzo no dudó en responder en conferencia de prensa si están vetados de la Tricolor.

Desde que Lorenzo asumió como entrenador de la Selección Colombia el 14 de junio de 2022 decidió apostarle a un grupo de jugadores que ya conocía al haber sido el primer asistente de José Néstor Pékerman o que eran de su gusto deportivo. Por ahora, ni Borja ni Dayro entran en los planes del DT argentino y todo tiene una explicación.

La Tricolor jugará el primer partido amistoso de la fecha FIFA de marzo contra España el viernes 22 a las 3:30 P.M. y para este encuentro los centro delanteros disponibles son Rafael Santos Borré, Mateo Casierra y Jhon Córdoba. ¿Alguno con mejores números que Miguel Ángel Borja o Dayro Moreno en el 2024? Mmm… Por eso la pregunta a Néstor Lorenzo.

Borja, pelota que tiene con River Plate, pelota que la manda directo al arco rival. ¡Y no es por exagerar! Hasta el partido contra Huracán del 30 de marzo, Miguel Ángel suma once goles, una asistencia y 821 minutos jugados en once partidos. Números como para estar en la Selección Colombia. ¿No?

Por su parte, Dayro Moreno es el nombre de moda en la Liga Colombiana I-2024 y no solo porque haya goles para los nenes y para las nenas como dice la canción con la que celebran cada una de sus anotaciones. El delantero se convirtió en el máximo goleador en la historia del fútbol colombiano y en lo que va del semestre lleva ocho goles, un asistencia y 1.080 minutos jugados con Once Caldas. Anota un gol cada 134 minutos hasta el partido contra Alianza FC del 25 de marzo, pero tampoco hizo parte de la última convocatoria de la Tricolor.

Lorenzo responde si Dayro y Borja están vetados de la Selección

“No es bueno hablar de jugadores que no están convocados, pero a Miguel lo conozco de otro tiempo, no necesito probarlo en la Selección para saber si está o no está. Lo quiero y lo admiro. El número (de jugadores convocados) es limitado, pero sentí que había que continuar siendo coherente con el proceso y con jugadores que todavía no los vimos lo que tenemos que verlos, que en la Selección han jugado poco y han hecho muchos méritos en otros lado. Sin duda, siempre va a haber inconformidad con los citados, siempre hay preferencias de otro lado. Trato de ser lo más justo posible en todas las situaciones. Me puedo equivocar y pido perdón. Ninguno está vetado, ninguno está afuera“, afirmó Lorenzo cuando en conferencia de prensa le preguntaron por la no convocatoria de Miguel Ángel Borja y Dayro Moreno.

Los números de los delanteros convocados por Lorenzo a la Selección Colombia

Néstor Lorenzo tiene plena confianza en Rafael Santos Borré como su delantero ‘9’ titular. ¿Cómo llega para los partidos contra España y Rumanía del 22 y 26 de marzo, respectivamente? El delantero recién empieza a jugar con Internacional, de Brasil, y en lo que va del 2024 no registra goles en seis partidos disputó con el Werder Bremen. Los reemplazos naturales de ‘Rafa’ son Mateo Casierra, lleva tres goles con el Zenit, y Jhon Córdoba, suma un gol con el Krasnodar en lo que va del presente año. Hay que hacer la claridad que en Rusia apenas inició la liga y la copa.