Una mala noticia confirmó la Selección Colombia, al indicar que el futbolista Santiago Arias no podrá estar en el compromiso por la cuarta fecha de las Eliminatorias ante Ecuador, debido a que no logró recuperarse del golpe que sufrió contra Uruguay, por lo que finalmente fue desconvocado y no viajará a la ciudad de Quito para el importante duelo.

La salida de ‘Santi’ no es algo positivo para el entrenador Néstor Lorenzo, debido a que el lateral fue uno de los que mejor jugó en el duelo con los charrúas, por lo que se esperaba que estuviera con los ecuatorianos, teniendo en cuenta su experiencia, además de que vive un gran presente en su club Cincinnati de la MLS de los Estados Unidos.

Hasta el momento, el técnico argentino no ha convocado a algún reemplazante de Arias, por lo que todo indicaría que se la jugará por Juan David Mosquera, quien es el único lateral derecho que queda en el equipo y que tendrá la labor de que no se siente la ausencia de Arias, a pesar de tener muy poca experiencia con la ‘tricolor’.

En el caso de que Lorenzo no se la juegue por Mosquera, la otra opción es la de poner a un defensor central a cubrir la banda derecha, algo que seguramente generaría controversia, debido a que Willer Ditta y Yerson Mosquera, que con centrales, tiene casi una nula experiencia cumpliendo con esa función.

¿Quién es Juan David Mosquera?

Juan David no es muy conocido por una gran parte de los hinchas de la Selección Colombia, debido a que no es un futbolista muy mediático, juega en la actualidad en el Portland Timbers de la MLS de los Estados Unidos, en donde es titular indiscutible, pero ha venido siendo parte del proceso con el entrenador Lorenzo, a pesar de que no ha tenido casi participación con el equipo inicialista.

Mosquera tiene 21 años, su único club en el fútbol colombiano fue el Deportivo Independiente Medellín, en donde brilló en gran parte de los 48 partidos que jugó con el ‘poderoso de la montaña’, esto hizo que desde la MLS le pusieran el ojo y se lo terminaran llevando, en donde en la actualidad se viene destacando.

El joven Juan David, ha estado en la mayoría de las convocatorias de Colombia en el último tiempo, pero solamente ha jugado un partido, el cual fue el amistoso contra Estados Unidos el pasado 28 de enero en el empate 0-0, allí tuvo una muy buena actuación siendo titular en un equipo que fue conformado con jugadores del rentado local, MLS y el fútbol argentino.

El dicho juego, Mosquera tuvo 78 toques con la pelota, realizó 36 pases completados de 44 que intentó, teniendo una efectividad del 82%, cometió 3 faltas y en donde más falló fue a la hora de centrar, acertando en 1 de los 5 que realizó para un 20% de eficacia, tema que seguramente deberá mejorar, si se da su debut oficia ante Ecuador.

¿Cuándo es el partido entre Ecuador y Colombia?

El duelo entre ecuatoriano y ‘cafeteros’ se dará el próximo martes 17 de octubre a las 6:30 PM en el estadio Rodrigo Paz Delgado de la ciudad de Quito, duelo por la cuarta fecha de las Eliminatorias sudamericanas, en donde se podría dar el debut con la absoluta de Juan David Mosquera, una de las grandes proyecciones del fútbol colombiano.

