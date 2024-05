La Selección Colombia se prepara para un nuevo reto, la Copa América 2024 que se disputará en Estados Unidos. El combinado nacional, que cuenta con un nuevo proceso de la mano de Néstor Lorenzo, tiene grandes aspiraciones pensando en poder ganar el título. Uno de los jugadores que no se escondió y mostró mentalidad ganadora, fue Jhon Córdoba.

Si bien, el entrenador argentino también ha sido uno de los que ha hablado de títulos en la ‘tricolor’, son muy pocos los jugadores a lo largo de la historia que han salido a declarar con este tipo de respuestas. El jugador del Krasnodar ruso fue uno de ellos.

Jugador de la Selección Colombia puso la cara y aseguró que el objetivo es ganar la Copa América

El delantero convocado para los amistosos previos a la Copa América dijo en charla con Caracol Radio dijo: “yo creo que nosotros salimos a jugar, a ganar. En este momento tenemos jugadores para no temerle a nadie, jugadores de clase mundial y con la camiseta de la selección el nivel es increíble. Vamos a jugar de tú a tú. Todos se preparan para ganar y nosotros lo estamos haciendo”.

Además, agregó: “Ser campeones: Vamos paso a paso. Ese es el objetivo, pero el camino es largo. No tengo dudas de que estamos para grandes cosas”.

Foto de Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

Por otro lado, se refirió a su convocatoria por parte del entrenador Néstor Lorenzo: “tenía ganas, esperaba este llamado, gracias a Dios se me dio y voy a aprovecharlo de la mejor manera. Con mucha tranquilidad. Es una de las cosas que me sorprende, la tranquilidad que se respira, la amistad, es increíble. Todos disfrutan y al que llega lo hacen sentir como en casa”, dijo el delantero.

Y agregó: “estamos muy contentos, han sido muchas personas que me han apoyado en este proceso, que me ayudaron a no desfallecer, porque sabían que iba a llegar esta oportunidad, gracias a Dios llegó y he tratado de aprovecharla al máximo. La verdad que he aprendido a tomármela con tranquilidad. Siempre está el deseo de estar en Selección, una vez que estás, y ves cómo es la cosa, todo jugador quiere representar a su selección”.

La labor de John Córdoba en la Selección Colombia

“No hemos hablado. Son decisiones del entrenador. Él es que toma la última palabra y hoy nos tocó a nosotros y seguramente él estará en algún momento. En el último partido me pidió que hiciera lo que sé hacer. Lo fuerte mío es la potencia y la forma como busco el balón de cara al gol y eso fue lo que me pidió”, dijo el delantero.

Foto Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

Córdoba, finalizó: “siempre está el deseo de estar en la Selección, una vez que estás ahí, ves cómo están las cosas. Estaba esperando el llamado, gracias a Dios se me dio y voy a tratar de aprovecharlo de la mejor manera. Yo creo que hay un buen grupo de personas, que es lo más importante cuando uno tiene un grupo, en el fútbol todo sale más fácil y la calidad es fundamental. El buen trabajo que se viene haciendo, se está notando y nosotros vamos a luchar. No va a ser fácil, pero estamos para grandes cosas”.