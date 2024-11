Stake: Cómo funciona y cómo apostar en Stake Colombia

Aprenda todo lo que necesita saber sobre cómo funciona Stake, desde los pasos para crear una cuenta, cómo aprovechar sus mercados de apuestas, realizar depósitos y retiros, hasta aprovechar sus promociones y acceder a su servicio de atención al cliente. Al final, entenderá por qué esta es una de las casas de apuestas con mayor proyección en el país.

Cómo funciona Stake paso a paso

La popularidad de Stake en el país se debe no solo a sus estrategias de comunicación y su cercanía con los usuarios, sino también a su plataforma. Ofrece apuestas rápidas, seguras, con cuotas competitivas en los deportes que más le interesen.

Pasos para usar Stake

Registrarse: Diligencia el formulario de registro para crear una cuenta en el operador. Lo puede hacer desde su computador personal o dispositivo móvil . También puede registrarse con el código promocional “ BOLAVIP ”.



Diligencia el formulario de registro para crear una cuenta en el operador. . También puede registrarse con el código promocional “ ”. Depositar fondos: Si quiere dominar todos los conceptos acerca de cómo funciona Stake, este proceso de añadir saldo a su cuenta es definitivo. Si son nuevos en la plataforma, el primer depósito les permitirá acceder al bono de bienvenida .



Si quiere dominar todos los conceptos acerca de cómo funciona Stake, este proceso de añadir saldo a su cuenta es definitivo. . Haga su apuesta: Busque el evento deportivo de su preferencia y fije el monto de la apuesta que tiene en mente. Puede hacerlo en vivo o prepartido .



Busque el evento deportivo de su preferencia y fije el monto de la apuesta que tiene en mente. . Verifique el resultado: Si ganó, el saldo de su cuenta de apuestas se incrementa. En caso de fallar tendrá nuevas oportunidades.

Así como el nuevo jugador desea conocer todo acerca de cómo funciona Stake, la casa de apuestas requiere más información del usuario. De esta manera realiza un proceso llamado verificación de la cuenta. Debe aportar soportes de su identificación.

Cómo crear una apuesta en Stake

La puesta en práctica de este procedimiento para aprender a realizar una apuesta le será de ayuda en el objetivo de comprender todo lo relacionado sobre cómo funciona Stake.

Ingrese a la cuenta: Puede hacerlo desde cualquier dispositivo. La credencial de acceso asignada a su cuenta es la misma para apostar desde el móvil, con o sin la app.

Busque la sección deportiva, donde aparece el listado de los eventos para apostar en vivo y los que están por comenzar. Si prefiere las apuestas prepartido, el menú es variado.

Si ya seleccionó el evento, verifique la cuota, así como el listado completo de apuestas disponibles alrededor de ese mercado.

Haga su apuesta. El cupón que ha creado muestra la información concerniente al tipo de apuesta, evento, cuota y posible pago potencial, en caso de acertar.

Página principal de Stake apuestas deportivas

Cómo cobrar una apuesta en Stake

Uno de los momentos más esperados por los usuarios que ganaron sus apuestas. Ya tomó la decisión de retirar las ganancias generadas, pero: ¿cómo funciona Stake cuando recibe estas peticiones?

Este procedimiento establece unos montos mínimos y máximos de retiros. Para el caso concreto de Stake, es posible cobrar apuestas a partir de los $20.000. El tope de dinero depende del servicio que haya elegido para recibir el saldo solicitado en retiro.

¿Cómo funciona Stake ante una solicitud de retiro?

La cuenta del jugador debe estar verificada.



Antes de solicitar el cobro de premios el jugador debió apostar como mínimo el 50% de todos sus fondos. De esta forma es cómo funciona Stake y todos los demás operadores porque se trata de una norma a nivel general.



Hay un máximo permitido de tres retiros por día.



Cuando el monto solicitado en retiro es igual o supera las 48 UVT se hace una retención del 20% sobre la cantidad que ha sido pedida por parte del usuario.

Oferta de apuestas deportivas en Stake

Todos los deportes más importantes del momento se encuentran incluidos en Stake. En fútbol el menú es variado, ya que abarca las competiciones más destacadas y aquellas que sin tener el mismo impacto ofrecen oportunidades para los jugadores curiosos. Un rasgo característico es cómo funciona Stake con las apuestas en vivo, puesto que cubre una amplia gama de cuotas en diversos deportes, además de ofrecer streaming en varias disciplinas.

En Colombia, entender cómo funciona Stake no es complicado. La experiencia de contar con varias casas de apuestas deportivas identifica a este operador como uno de los que más recursos tiene para ofrecer al momento de apostar. Hay cuotas mejoradas, pero además una variada selección de bonos. La oferta de apuestas deportivas es compatible con las apuestas gratis que entrega el operador en sus promociones.

Deportes disponibles para aprender cómo apostar en Stake: Fútbol, baloncesto, tenis, voleibol, tenis de mesa, eSports, balonmano, hockey sobre hielo, dardos, fútbol americano, rugby, fórmula 1, ciclismo, fútbol sala, biatlón, snooker, waterpolo, deportes de motor, bandy, cricket, boxeo, artes marciales, golf, ajedrez, floorball y kabaddi.

Mercados de apuestas: Los aficionados al fútbol son de los más favorecidos con la oferta del operador. ¿Cómo funciona Stake con estos mercados? Hay variedad de apuestas con hándicaps asiáticos y europeos. También llama la atención la forma en que presenta las apuestas a tiros de esquina, donde existen alternativas como el modo de carreras.

Crear apuesta: Una de las modalidades de apuestas más interesantes, ya que permite hacer apuestas combinadas con selecciones de un mismo evento deportivo. En cuanto a cómo funciona Stake con este modo de apuesta es fácil. La casa de apuestas destaca por eventos cuáles son las líneas de apuestas aptas para ser combinadas con la herramienta de crear.

Mercados de apuestas en Stake

Apuestas de sistema: modalidad caracterizada porque la plataforma online arma combinadas con las líneas de apuestas sencillas agregadas por el usuario para tal fin. A diferencia del “parlay”, no se necesita acertar todas las selecciones para obtener beneficios. En Stake Colombia, esta alternativa de apuesta permite a los usuarios diversificar su riesgo.

Cash Out: No hace falta ser un erudito en apuestas deportivas para comprender cómo funciona Stake cuando una apuesta se resuelve con el cashout. Básicamente, ocurre en dos situaciones: cuando no quiere esperar hasta el final para ganar una apuesta que va por buen camino, el Cash Out le permite asegurar parte de las ganancias. Por otro lado, si la apuesta se complica, puede retirar una parte del dinero invertido.

Cuotas: La casa de apuestas es de las que mejores cuotas ofrece en el mercado. Son valores competitivos en disciplinas como el fútbol, bien sea porque suele bajar bastante el margen reducido de sus apuestas o porque ofrece tipos de apuestas menos populares, pero bien pagadas.

Preguntas frecuentes sobre cómo funciona Stake