Los cambios en la convocatoria de Néstor Lorenzo para los próximos partidos de la Selección Colombia en las Eliminatorias Conmebol es algo que llama la atención. Tras confirmarse la baja de Daniel Muñoz y Diego Valoyes, el cuerpo técnico se movió rápido y definió a los reemplazos. Uno de ellos es el atacante Leo Castro, de Millonarios.

Este movimiento se da por Diego Valoyes, quien no pudo atender el llamado de Néstor Lorenzo por molestias musculares. Leo Castro viajó desde Bogotá y ya está en la concentración en la ciudad de Barranquilla.

Este ha sido un movimiento muy polémico, pues se le critica a Néstor Lorenzo la elección de Leo Castro por encima de varios jugadores con mejor momento goleador como Jaminton Campaz en Rosario Central de Argentina o Marco Pérez de Águilas Doradas.

Vale resaltar que la Selección Colombia jugará por la tercera fecha de las Eliminatorias contra Uruguay en el Metropolitano de Barranquilla, a partir de las 3:30 pm hora colombiana, el próximo 12 de octubre. El 17 del mismo mes, enfrentará a Quito por la cuarta jornada de la fase clasificatoria rumbo al Mundial 2026 (6:30 pm).

Y es que la polémica ronda porque Diego Valoyes tendría el papel de extremo derecho, más que nueve, algo contrario a Leo Castro, que es un jugador más de área y por zona interior, y que actualmente no está en racha goleadora, como sí lo están los mencionados Pérez o Campaz o incluso Harold Preciado.

Y para este caso habría que recordar las palabras de Alberto Gamero, técnico de Millonarios, en una reciente rueda de prensa, donde describía el juego de Leo Castro y sus funciones en el eje de ataque azul.

“Leonardo Castro está haciendo un buen trabajo. El buen delantero no es aquel que solo mete gol, él nos ayuda a meter gol. El semestre pasado fuimos el segundo equipo con más goles y él no fue el goleador del FPC. Yo le dije cuando llegó que quería un jugador que cuando no hiciera gol, me ayude a ganar los partidos, yo creo que eso está haciendo Leonardo. Le han quedado, debe tener tranquilidad. Los delanteros pasan por esas rachas, pero yo he querido arroparlo porque ha hecho un buen trabajo también, él viene a recogerse, viene a pivotear, arrastra marca, tiene pasegol y estoy feliz y contento porque el trabajo que está haciendo ayuda a ganar el equipo”, dijo Gamero en rueda de prensa tras el partido contra Envigado, a finales de septiembre pasado.