Por otra parte, en la rueda de prensa posterior al encuentro contra Boyacá Chicó, que derivó en la clasificación de Millonarios a cuadrangulares de la Liga Colombiana I-2024, Leonardo Castro fue cuestionado sobre sus aspiraciones de vestir la camiseta de la Selección Colombia. No dejó dudas y dijo que ese era su sueño.

Aún en el mal momento de Millonarios en Copa Libertadores, el que se ratifica como alguien importante en el equipo es Leonardo Castro, el goleador azul que se consolida como el hombre clave en la zona de ataque del técnico Alberto Gamero. Leo se gana las miradas en Sudamérica por su destreza con la pelota y gran posibilidad de remate. El registro no es indiferente en la Conmebol.

Millonarios, en medio de las actividades en la Liga Colombiana, no pierde de vista la Copa Libertadores 2024. El club ‘Embajador’ está en el grupo E y pelea por un cupo a octavos de final con Palestino de Chile, Bolívar de Bolivia y Flamengo de Brasil. Pese a la competencia y la ilusión de la hinchada, las cosas no han salido bien y apenas suma un punto en la primera vuelta. Se aferra a los próximos juegos para poder, al menos, clasificar a la Copa Sudamericana.

