En Chile no podían creer lo que estaba sucediendo en el estadio Metropolitano de Barranquilla tras la goleada de Colombia.

La Selección de Chile sigue siendo tendencia tras la goleada 4-0 de la Selección Colombia en el estadio Metropolitano de Barranquilla. La prensa chilena no podía creer el ‘baile’ que estaba metiendo la ‘tricolor’ en un partido donde no sufrió y terminó llevándose el resultado que lo acerca al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Publicidad

Publicidad

El compromiso dejó de todo, no solo en el terreno de juego y en las tribunas, sino en los diferentes países donde reaccionaron a la derrota de ‘la Roja’. Los mismos chilenos no podían creer lo que había pasado.

ver también El 'palazo' que le pegó Arturo Vidal al DT de Chile, usando de ejemplo a James

ver también ¿Quién es el cantante que hizo el ridículo interpretando el himno de Colombia contra Chile?

Publican épica narración chilena tras la goleada de la Selección Colombia

En el primer gol que llegó a los 34’ minutos a través de la cabeza de Dávinson Sánchez. Lo primero que hicieron fue leer la tabla de posiciones donde se encuentran en el último lugar. Ya en el segundo los sorprendió la jugada donde el arquero se dejó presionar de James y perdió el esférico: “parecía una salida tranquila para nuestra Selección y Luis Díaz que no te perdona, la encuentra servida dentro del área, sino cometemos goles, tampoco les regalemos”.

En el gol de Durán siguieron cuestionando los errores en la defensa: “no es difícil confundir las camisetas, ellos juegan de blanco, nosotros de amarillo, qué error, es el tercero de Colombia en dos regalos”.

Publicidad

Publicidad

En el último ya resignados les tocó narrar el gol de Luis Sinisterra: “el VAR dice que Colombia lo está ganando 4-0, celebración de los colombianos, esto no es el carnaval de Barranquilla, pero parece, esto ya es historia, Chile jugó un infierno, es una pesadilla, un partido para el olvido, nuestra Selección no levanta cabeza, hay méritos para el rival, pero regalitos así no podemos tener”.