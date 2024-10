El duro testimonio del capitán de Chile tras la goleada que sufrieron contra Colombia

A priori, no iba a ser un partido fácil porque en la Eliminatoria Sudamericana al Mundial de 2026 una selección puede levantar el nivel en cualquier momento, pero Colombia pasó por arriba a Chile con una contundente goleada que llevó a que Guillermo Maripán, capitán del seleccionado chileno, diera un duro testimonio.

Hasta el minuto 34 del primer tiempo, la Selección Colombia había llegado al arco rival, pero la falta de efectividad mantenía el cero en el marcador. Llegó un tiro de esquina, y siempre que James Rodríguez toma el balón para cobrar, algo bueno puede pasar.

Cabezazo de Jhon Lucumí y Dávinson Sánchez, al mejor estilo del personaje ‘El Chavo del 8’, desvió el balón sin querer queriendo y puso el uno a cero a favor de Colombia. Chile se iba al descanso del primer tiempo con tan solo un gol de desventaja y la ilusión por empatar estaba intacta, pero lo peor estaba por venir en la segunda etapa.

Mientras que el entrenador Ricardo Gareca daba la indicación de no salir jugando en corto y tirar la pelota larga porque el bloque de la selección colombiana estaba adelantado en el campo, Benjamin Kuscevic arriesgó un pase en el área chilena y James Rodríguez interceptó el balón. Dos toques y llegó la asistencia para el gol de Luis Díaz. 2-0 perdía Chile.

El gol de Luis Díaz contra Chile. (Foto: Imago)

Chile, con más ganas que juego, salió a buscar el gol del descuento, pero dejó espacios que Jhon Durán y Luis Sinisterra aprovecharon con dos goles más. Goleada y victoria de Colombia por cuatro a cero que dejó al equipo chileno último en la tabla de posiciones con tan solo cinco puntos. La crisis es más que evidente, así que el capitán del seleccionado chileno no pudo ocultar la frustración con un duro testimonio.

El duro testimonio del capitán de Chile tras la goleada contra Colombia

“Triste, no lo podemos ocultar. Hoy en día en este partido nos superaron en todos los ámbitos (…) No lo podemos esconder, es la realidad, así que nos vamos tristes y decepcionados. Hay que seguir creyendo. Lo dije la semana pasada, creo que esto es un problema no solo de la selección, también es un problema como país. Hace mucho tiempo dejamos de competir a nivel internacional con nuestros equipos nacionales. Hace mucho tiempo dejamos de exportar jugadores a Europa y hoy en día creo que ante selecciones que hacen un buen trabajo nos pasa la cuenta“, dijo Guillermo Maripán en la zona mixta de prensa tras la goleada contra Colombia.

Esto dijo el diario más importante de Chile de la derrota contra la Selección Colombia

Señalado por periodistas como Carlos Antonio Vélez como el diario más importante de Santiago, de Chile, ‘El Mercurio’ dijo sobre la victoria de la Tricolor que “Chile es humillado y Gareca prepara el adiós. ‘La Roja’ sigue engrosando los números más pobres de su centenaria historia. Ahora fue vapuleada por Colombia en Barranquilla, se hunde en el sótano de las Eliminatorias y no enseña ningún síntoma de recuperación. Al revés, juega cada vez peor, y sus opciones de llegar a la Copa del Mundo 2026 son casi invisibles”.