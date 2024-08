Se confirmó el primer jugador estrella de Argentina que no jugará contra Colombia en Eliminatorias

Desde Argentina se confirmó el primer jugador estrella que no jugará contra la Selección Colombia en las Eliminatorias al Mundial 2026.

Si le llevamos la idea al Faustino ‘El Tino’ Asprilla, el partido revancha está cada vez más cerca. La Selección Colombia volverá a jugar contra Argentina luego de perder la final de la Copa América 2024 y hay buenas noticias para el entrenador Néstor Lorenzo, ya que se confirmó el primer jugador estrella que no estará en el partido por las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

En la final de la Copa América se dieron dos salidas muy emotivas en el equipo argentino. Quizás como muy pocas veces se había visto en el mundo del fútbol, las dos máximas estrellas de Argentina, Lionel Messi y Ángel Di María, salieron entre lágrimas en el partido contra Colombia del 14 de julio.

Messi se dobló el tobillo derecho durante el primer tiempo frente a la Selección Colombia y el dolor fue tan intenso que a los 66 minutos de juego dijo basta y pidió el cambió. De un momento a otro la transmisión de TV mostró al ’10’ argentino llorando de tal forma que sus compañeros no lo podían calmar.

Inter Miami confirmó que Leo Messi sufrió una lesión en los ligamentos del tobillo derecho y de inmediato se puso en duda su presencia para el partido Colombia vs. Argentina por la fecha ocho de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Luego de que se informara desde Argentina que la decisión de Messi es querer estar en el partido contra Colombia del martes 10 septiembre a las 3:30 P.M. en el estadio Metropolitano, de Barranquilla, se confirmó el primer jugador estrella argentino que no estará para este encuentro, ni para el partido de la Albiceleste vs. Chile del jueves 5 de septiembre.

Se confirmó el primer jugador estrella de Argentina que no jugará contra Colombia

Mientras se resuelve el misterio de si a Lionel Messi le alcanza para jugar contra Colombia, el periodista Gastón Edul confirmó el retiro definitivo de Ángel Di María de la Selección Argentina y, por ende, no dirá presente en el encuentro vs. la Tricolor. “Di María tiene un golpe y le van a hacer estudios para ver si hay lesión. Más allá de eso, no existía la chance de que juegue unos minutos en Argentina – Chile. Ya tenía tomada la decisión. Piensan hacerle un homenaje en el Monumental”, sostuvo Edul.

El otro rival de Colombia en la próxima fecha de Eliminatorias

No solo será el partido contra Argentina. La Selección Colombia vuelve a la acción en la fecha siete de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, cuando enfrente a Perú en Lima el viernes 6 de septiembre a las 8:30 P.M. Para este partido, el entrenador Jorge Fossati sostuvo que va a ser muy difícil que Paolo Guerrero, máximo goleador de los incas, sea convocado porque está sin equipo.

