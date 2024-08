Le dan la solución perfecta a Luis Díaz para que no le vuelva a pasar lo de la final contra Argentina

Una leyenda de la Selección Colombia le dio a Luis Díaz la solución perfecta para que no le vuelva a pasar el bajo nivel de la final contra Argentina.

Luis Díaz volvió a ser tendencia en el mundo del fútbol con su regreso con un par de goles en un partido amistoso de Liverpool FC, pero se tenían tantas expectativas por el nivel con el que llegaba a la Copa América 2024, que las criticas llegaron porque no pudo brillar en la final de la Selección Colombia contra Argentina como sí lo empezó a hacer con los ‘Reds’ (Rojos).

Con el respaldo de haber hecho la mejor temporada con Liverpool desde su llegada en 2022 al registrar trece goles y cinco asistencias, ‘Lucho’ Díaz era el llamado a ser la gran figura de Colombia en la Copa América. Sin embargo, esto también lo saben los rivales y la forma en la que lo marcaron no fue la misma a la que se vio en la edición 2021 del torneo continental. Ahí fue la gran figura de la competición.

Díaz llegó a la final contra Argentina con un premio al mejor jugador del partido, dos goles y ninguna asistencia. Era el escenario perfecto para brillar, pero tras 105 minutos de juego, los expertos dictaron sentencia sobre el rendimiento del extremo colombiano en el partido que terminó perdiendo la Selección Colombia por uno a cero.

Luego de un tiro al arco, un regate completado en cinco intentos y un duelo ganado de trece que tuvo por tierra, Luis Díaz recibió la calificación más baja (6.3 puntos) de los jugadores que empezaron como titulares en la final de la Copa América, según SofaScore. ‘Lucho’ no tuvo el nivel esperado, pero una leyenda de la selección colombiana apareció con la solución perfecta.

¿Por qué allá sí y acá muchas veces no? Fue la pregunta que se instaló luego de ver cómo ‘Lucho’ Díaz anotó dos goles en la victoria de Liverpool contra Sevilla en el partido amistoso del 11 de agosto, así que Faustino ‘El Tino’ Asprilla se puso la camiseta número ’10’, metafóricamente hablando, y en su papel de analista le dio al extremo la solución perfecta para que no le vuelva a pasar el bajo nivel en la final vs. Argentina y rinda con Colombia como lo hace de manera constante en el equipo inglés.

Le dan la solución perfecta a Luis Díaz para rendir en la Selección Colombia

“Si Luis Díaz aprende a jugar en la Selección Colombia al espacio va a ser el rey. Que venga, se muestre, pero que no se la den (la pelota) al pie. No se la pueden tirar al espacio si él no es el primero que hace el movimiento. Que venga, toque una y la otra que vaya al espacio, es la única forma de que se libre que siempre tenga a tres jugadores ahí. En velocidad ya es imparable. Lo que más lo cansa a uno en el fútbol como delantero es tener que driblarse tres o cuatro. Eso cansa porque los golpes te van debilitando“, dijo Faustino Asprilla en el programa ‘Equipo F’, de ESPN.

Los partidos que jugará Díaz con Liverpool antes de volver a la Selección Colombia

La Selección Colombia jugará contra Perú y Argentina por las fechas 7 y 8 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 el viernes 6 (8:30 P.M) y martes 10 de septiembre (3:30 P.M), respectivamente. Para estos encuentros, ‘Lucho’ Díaz llegará con el siguiente rodaje de partidos en el Liverpool:

Ipswich Town vs. Liverpool: sábado 17 de agosto a las 6:30 A.M.

Liverpool vs. Brentford: domingo 25 de agosto a las 10:30 A.M.

Manchester United vs. Liverpool: domingo primero de septiembre a las 10:00 A.M.

