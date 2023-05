En los últimos años, Barcelona Sporting Club protagonizó varias definiciones de campeonato nacional, en el 2021 se impuso a Liga de Quito en el Estadio Rodrigo Paz Delgado y en el 2022 cayó ante Aucas, pero también ha llegado a etapas definitorias de Copa Libertadores, tal como sucedió en la edición 2021.

En aquella temporada contó con un gran plantel, el cual supo darle pelea a los gigantes del continente llegando a semifinales. Uno de los integrantes de ese equipo fue el paraguayo Williams Riveros, quien se acordó del club en diálogo con el Diario Depor de Lima.

“Es un club gigante. Yo jugué en Cerro Porteño y Barcelona, dos clubes grandes de Sudamérica, pero acá es donde más he sentido el apoyo de la gente. No es por vender humo, pero soy sincero. En el club donde más gente he tenido a favor es en Universitario,” aseguró el también ex defensor de Delfín SC.

Además, Riveros adelantó que le gustaría continuar en el club limeño: “Sí, obviamente es un club gigante. Me siento parte del club. Daré lo mejor de mí para que la directiva se acerque y hablemos.”