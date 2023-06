Este martes 20 de junio de 2023 el delantero ecuatoriano, Marcos Caicedo, volvió a señalar a Emelec y en esta ocasión no dudo en “disparar” contra todos los que forman el equipo.

Marcos Caicedo fue noticia después de que se informara que se habría negado a entrar en los últimos minutos del partido de Emelec contra Independiente del Valle.

En una entrevista con la Radio Redonda, Marcos Caicedo señaló que el DT, Miguel Rondelli, lo habría querido separar del equipo y que supuestamente este habría advertido que si el futbolista entrenaba él se iba.

“Tengo de testigos a compañeros, el técnico mismo me dijo que no quería que entrene en el club, que si yo entrenaba él se iba. La dirigencia ya sabía, eso era un complot. Hace poco me llegó un documento del Ministerio del Trabajo. Hasta allá han ido a acusarme, pero bueno, creo mucho en Dios y él es justo”, reveló Marcos Caicedo.