Emelec busca algunos fichajes para la segunda etapa de la LigaPro. Hernán Torres que ya asumió como nuevo entrenador estaría buscando reforzar al equipo azul en varias líneas.

Una de esas zonas a reforzar por parte de Emelec sería la delantera, debido a que, le está faltando un hombre que pueda marcar las oportunidades que se generan. Cabeza y Angulo no convencen.

Uno de los delanteros que mejores recuerdo ha dejado en la hinchada de Emelec es Facundo Berceló, quien estuvo en el club entre 2020 y 2021. El delantero que es jugador de Guaraní confesó que no descarta la posibilidad de regresar al “Bombillo”.

“Sí claro que regresaría me fui bien del club. En todos los clubes que estuve, me fui de buena manera y no peleé con nadie. Mi salida de Emelec se dio en una situación especial, quería quedarme”, le comentó Barceló a ‘Azul Eléctrico’