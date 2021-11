Pablo Repetto es uno de los entrenadores extranjeros que más tiempo ha pasado en el fútbol ecuatoriano. El uruguayo estuvo varios años en Independiente del Valle y cuando regresó para dirigir a Liga de Quito, estuvo cuatro años. Repetto ha tenido grandes resultados llegando a la final de la Copa Libertadores con IDV y siendo campeón con los 'Albos'.

Cuando salió de Liga de Quito, el director técnico uruguayo declaró que no quería dirigir en Ecuador inmediatamente. Por el momento, Repetto está en busca de nuevo retos, pero sigue de cerca a la LigaPro y varios medios de comunicación lo entrevistan para que de su opinión.

Esta vez fue el El Canal del Fútbol quien tuvo como invitado a Pablo Repetto, quien respondió si alguna vez dirigiría a Barcelona SC o Emelec. "No (dirigiría BSC), con todo respeto a lo que es Barcelona y no en forma despectiva. Que quede claro, no. Y valorar lo que ha hecho Barcelona, Emelec no tengo problema, algún día, pero Barcelona no. Tampoco me puedo cerrar la puerta a todo". declaró Repetto.

Los comentarios de Repetto no gustaron a los hinchas del 'Ídolo del Astillero', por lo que dedicaron varios mensajes en su contra en las diferentes redes sociales. El uruguayo ha dicho en varias ocasiones que perder la final de la LigaPro 2020 contra Barcelona fue muy duro, y ahora no le gustaría dirigirlo.