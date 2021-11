Barcelona pasa por uno de los momentos más difíciles del 2021, puesto que, después del empate con Católica su participación en la próxima Copa Libertadores es una incertidumbre y ahora también se confirmó que Alfaro Moreno no seguirá en el club después de terminar su mandato.

Alfaro Moreno ganó la presidencia para Barcelona en 2019, no obstante, desde ese momento ha comentado su intención de no continuar en el equipo cuando termine su mandato. Con el directivo al mando, el 'Ídolo' consiguió la LigaPro de 2020 y entrar a las semifinales de la Libertadores en 2021.

"No, Estoy decidido a recuperar mi vida normal y familiar. No me perdono algunas cosas, aunque estoy acá por el apoyo de mi esposa", respondió el presidente en una entrevista con Carlos Vera.