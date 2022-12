Los rumores de un regreso de Ángel Mena al fútbol ecuatoriano, incrementaron una vez que el Mundial terminó. Liga de Quito y Emelec fueron, y son, los principales protagonistas de las especulaciones.

+ ¿Ya lo llamaron?: Ricardo Gareca rompe el silencio sobre rumores de Ecuador

+ Joven arquero: Pedro Ortiz tendría competencia en Emelec

+ Solo dos opciones: De estos clubes sale el futuro de Renato Ibarra

El propio Ángel Mena ha preferido hablar sobre su futuro y aclarar la situación con el club del cual es hincha: CS Emelec. En el programa Azul de Corazón, de Telepremier, Mena manifestó: “Cuando se empezó a especular que habían venido a México a buscarme nunca me habló nadie (de Emelec), no se si a mi representante lo habrán buscado”, dijo Mena, que mostró su molestia ante rumores sin fundamentos.

Descarga la app de Bolavip

Mena mostró su respaldo a la dirigencia anterior del CS Emelec: “Yo creo que la dirigencia anterior es una de las dirigencias que yo respeto mucho y que la verdad al presidente lo quiero porque es una persona que se portó muy bien conmigo, las puertas del club siempre estuvieron abiertas para poder volver, es más cuando estuvo Marcos siempre me insistía que volviera”.

Mena reiteró que Emelec no realizó ningún acercamiento: “Me sentía bien, sabia que había personas agradecidas por todo lo que uno había aportado al club, pero ahora con estos temas que salieron de que me habían buscado y por ahí vi una nota donde daban a entender que regresa el que realmente ama al club, más o menos algo leí así, no se con que fin lo dicen. A título personal a mi no me buscó nadie, no se si a mi representante le habrán hecho alguna oferta formal porque cuando alguien te quiere realmente te busca con algo firme y ahí te demuestran el interés que tienen si es real o no”.

Actualmente, Mena sigue siendo jugador del Club León de México, aunque los rumores sobre su regreso a LigaPro siguen creciendo.