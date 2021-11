Luego de anunciar su retiro, Antonio Valencia ha estado junto a su familia y asumiendo su rol como asesor de la FIFA. El ex jugador del Manchester United no descarta ninguna forma de estar ligado al fútbol, por lo que no descarta ningún trabajo. Hace pocas semanas se habló de la posibilidad de ser agente de futbolistas, algo que no se ha descartado.

Algo que parecía lejano, es que Valencia esté trabajando con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ya que su relación con Francisco Egas, presidente de la FEF, no era la mejor. Previo al partido con Venezuela, el 'Toño' visitó a los jugadores de 'La Tri' y tuvo contactos con Egas, algo que mejoró el trato entre ambos.

El periodista Víctor Loor, dio a conocer en el programa 'De Una' que Antonio Valencia trabajará con la FEF para buscar mejorar el fútbol ecuatoriano. En el programa deportivo añadieron que el ex capitán de 'La Tri' pueda trabajar cerca de la Selección Ecuatoriana para ser un nexo entre los dirigentes y jugadores.

Otra novedad que infrmó Víctor Loor, es que Valencia tendrá su partido de despedida con la Selección Ecuatoriana, con el que completará los 100 partidos con 'La Tri'. El 'Toño' dejó de lado las diferencias con Francisco Egas, por lo que ahora podrá estar cerca del 'Equipo de Todos' y buscar mejorar el fútbol ecuatoriano.