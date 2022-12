Ayrton Preciado hizo historia en el fútbol ecuatoriano después de coronarse campeón con Emelec en el año 2017, siendo una de las máximas figuras de uno de los mejores equipos en los últimos años del fútbol ecuatoriano. El delantero no descarta la posibilidad de volver a vestir de azul en algún momento de su carrera.

El delantero ecuatoriano que actualmente milita en el Santos Laguna de México fue cuestionado por la posibilidad de regresar a Emelec en el futuro como ya ha pasado con Miller Bolaños, 'Cuco' Angulo y otros. El jugador no dudo en su respuesta.

"Sí podría ser, porque busco regularidad para retomar la confianza que yo tenía. No estaría mal la oportunidad, pero siempre he dicho que cuando el equipo realmente me necesite y venga por mí yo estaré abierto para volver a Emelec", comentó el futbolista.