El gran nivel de Lorenzo Faravelli en Independiente del Valle despertó el interés de varios clubes en Sudamérica, aunque los sangolquileños no quieren dejarlo ir y el jugador está muy feliz en el club. Desde 2020, el argentino es figura de la LigaPro y recibe elogios de los hinchas rivales, siendo una muestra del buen trabajo que viene realizando.

Los jugadores que destacan en el fútbol ecuatoriano son buscados por los grandes del país, pero IDV ha logrado mantenerlos alejados de sus futbolistas por ser un equipo que pelea por títulos y además tiene un proyecto claro. Hinchas de Barcelona SC y Emelec piden que Faravelli llegue a su equipo, algo que es muy complicado por el costo de su pase y que IDV no vende a sus figuras al fútbol local.

El jugador argentino dio una entrevista para DirecTV Sports, en la que fue preguntado si jugaría en un club del Astillero si lo llegaran a buscar. "Me costó tanto disfrutar de jugar fútbol y hoy estoy disfrutando. No es un disfrute por la tranquilidad, porque tuvimos un día bravo cuando perdimos con Técnico Universitario. La presión no es de los hinchas, pero es una presión interna que nos exigen ganar", inicó el 'Lolo'.

"Es difícil encontrar un lugar donde se peleen los títulos todos los años, e Independiente hoy me lo está dando. Indudablemente después hay clubes que llaman la atención por su historia y su gente, pero yo estoy muy feliz intentando hacer a un club más grande, que participar de un club grande. Hoy me gusta ser parte de esta historia", finalizó el argentino.

Para el jugador de IDV no está en sus planes llegar a un club grande de Ecuador y prefiere seguir defendiendo la camiseta de los 'Rayados'. Farvelli tiene 29 años y demuestra que tiene mucha madurez para tomar decisiones acerca de su carrera, poniendo como prioridad un proyecto serio como el de Independiente, en lugar de llegar a un club grande donde no hay el mismo trabajo.