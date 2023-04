Este domingo 23 de abri de 2023 Barcelona recibió en su cancha a Deportivo Cuenca por la fecha 7 de la primera etapa de la LigaPro. El 'Ídolo' sabía que tenía que sumar de a 3 para aprovechar la caída de Liga de Quito y para no perderle pisada a independiente del Valle.

El primer tiempo no fue nada favorable para los amarillos, puesto que, no salieron bien a la cancha y el Deportivo Cuenca aprovechó los espacios que le dejaron. El equipo morlaco se fue al descanso con victoria de 1x0 gracias al gol de Sergio López, quien no celebró el tanto por su pasado en Barcelona.

Para la segunda mitad, Barcelona salió más lúcido y decidido a encontrar el empate y posteriormente la victoria. El 'Ídolo' se hizo fuerte desde un tiro de esquiena que aprovechó Damián Díaz para ponerle la pelota en la cabeza a Luca Sosa, que anotó el tanto del empate.

Tras el empate, Deportivo Cuenca sintió el golpe y de a poco se fue metiendo atrás. Fabián Bustos sintió que su rival prefería el empate y le dio minutos a Agustín Rodríguez y también a Francisco Fydriszewski, quienes revolucionaron el ataque de los amarillos.

El polémico penal

Pese a la presión de Barcelona, Deportivo Cuenca se defendía bien, hasta que sobre el 78' el central Luis Congo fue convocado por el VAR para revisar una sanción sobre Agustín Rodríguez. El árbitro pitó penal y Damián Díaz asumió la responsabilidad marcando el tanto de la victoria.

Con esta victoria, Barcelona se pone a solo 1 punto de Independiente del Valle. Los amarillos encadenan 3 victorias consecutivas tras lo que fue su histórica victoria ante Liga de Quito en el estadio Rodrigo Paz Delgado. En la próxima fecha, los amarillos visitarán a Técnico Universitario, mientras Gualaceo será rival de Deportivo Cuenca.