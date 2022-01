Byron Castillo no continuará en Barcelona SC y tendrá nuevo club para la temporada 2022.

Una de las novelas que ha tenido el mercado de pases en el fútbol ecuatoriano, ha sido el futuro de Byron Castillo. El latereal derecho de Barcelona SC ha despertado el interés de varios equipos alrededor del mundo, pero las altas pretensiones que tiene el 'Ídolo' hicieron que se rechace algunas ofertas que no se acercaron a los 5 millones de dólares que esperan recibir.

Castillo se ha convertido en uno de los mejores laterales del continente, por lo que su cotización ha subido en los últimos y BSC espera recibir varios millones. Alquiles Álvarez, vicepresidente de Barcelona SC, dio una entrevista en el programa 'Debate Fútbol', en la que confirmó la inminente salida del jugador de 23 años.

"Byron Castillo no jugará LigaPro ni Libertadores porque se espera venderlo", fueron las palabras de Álvarez. El dirigente de Barcelona SC también confirmó que Castillo no entra en el presupuesto 2022, pero que si fue inscrito por las dudas de que no se concrete alguna venta hacia el exterior.

El jugador de la Selección Ecuatoriana tendrá nuevo club en las próximos días, pero todavía no se ha conocido cuál será destino de Castillo. Por el momento, el ecuatoriano sigue realizando la pretemporada con los 'Toreros' para estar bien físicamente, ya que fue desafectado de 'La Tri' por no haberse recuperado de la operación que tuvo hace algunas semanas.