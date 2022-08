Los árbitros no se presentaron para el partido entre Delfín y Mushuc Runa.

El partido entre Delfín y Mushuc Runa fue el primero afectado por la decisión de los árbitros de no terminar los encuentros de la fecha 7 de la segunda etapa, ante lo cual la LigaPro confirmó que los jueces sí serán sancionados.

+ VIDEO | Nilson Angulo anota su primer gol en Europa

+ Héctor Chiriboga ya tiene antecedentes de agresión en el fútbol ecuatoriano

+ Pervis Estupiñán tuvo sus primeros minutos como jugador del Brighton

Mediante un comunicado, la LigaPro confirmó que los jueces sí serán sancionados por no presentarse a los partidos de la fecha 7. Tras lo sucedido en el Delfín vs Mushuc Runa aún quedan 3 encuentros por disputarse, no obstante, la dinámica parece que se va a repetir.

La LigaPro confirmó que los jueces serán sancionados acorde al reglamento y en las próximas horas se confirmará para cuando queda reprogramado los encuentros que se vean suspendidos en esta jornada, no obstante, se deberá analizar también el desarrollo de la Copa Ecuador.

El próximo partido a disputarse en esta jornada deberá ser el de Universidad Católica contra 9 de Octubre. Se espera que los equipos sí se presenten en la cancha, pero los árbitros no. Los jueces mantendrían su medida hasta conocer cuál será la sanción para Héctor Chiriboga.