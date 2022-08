El preparador de arqueros agredió a Álex Cajas en el partido de Macará vs Aucas.

El ex-portero del fútbol ecuatoriano y preparador de arqueros, Héctor Chiriboga, protagonizó uno de los actos más reprochables y bochornosos del fútbol ecuatoriano en los últimos años. El miembro del cuerpo técnico de Macará agredió con un puñetazo al árbitro Álex Cajas.

+ "Los clubes deben presentarse a sus respectivos partidos", afirma Miguel Ángel Loor

+ Pervis Estupiñán tuvo sus primeros minutos como jugador del Brighton

+ ¿Qué partidos de la fecha 7 de la LigaPro se quedaron sin árbitros?

No obstante, esta no es la primera agresión de Héctor Chiriboga en el fútbol ecuatoriano, debido a que, cuando él era portero de Liga de Quito en 1987 agredió directamente a su par de Barcelona, Carlos Luis Morales, con quien mantenía una fuerte rivalidad.

Se espera que LigaPro sancione fuertemente a Héctor Chiriboga en la sesión del Comité Disciplinario del próximo martes, 23 de agosto de 2022, no obstante, los árbitros no esperaron la confirmación de sanción y decidieron no pitar el resto de partidos de la jornada 7.

La lamentable agresión de Hector Chiriboga a Álex Cajas pasará a la historia del fútbol ecuatoriano, puesto que, en los últimos años no se había registrado un acto de agresión tan directo y fuerte contra un árbitro central.