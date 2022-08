Uno de los mejores jugadores que tiene Barcelona SC es Emmanuel Martínez. El volante argentino se ha ganado un puesto como titular indiscutible y sus grandes actuaciones en la LigaPro la Copa Libertadores hicieron que varios equipos del continente se fijen en él para ficharlo.

En el 2022 'Emma' no está cerca de su mejor versión, pero esto se debe a que quiso salir del club al incio del año y la directiva tomó la decisión de no venderlo. América MG vino a la carga por el argentino, pero las formas de pago no convencieron a Barcelona y se decidió que siga en el club, pero ahora hubo un cambio de planes.

El periodista Nicolás Ayala informó que Emmanuel Martínez jugará en el América MG, después que la última oferta que realizaron haya sido aceptada por Barcelona SC. Martínez firmará un contrato de tres temporadas con el club brasileño y viajará en los próximos días para finiquitar su vinculación.

BSC se quedará sin uno de sus mejores jugadores y no podrá fichar un reemplazo debido a que el mercado de pases está cerrado. Jorge Célico deberá encontrar un jugador que pueda disimular la baja del argentino, quien podía jugar en varias posiciones y era una gran ayuda para el DT por ser polifuncional.