El mediocampista ofensivo de 28 años, Emmanuel Martínez, se despidió del Barcelona Sporting Club durante una conferencia de prensa que se desarrolló este 11 de agosto de 2022 en Guayaquil. El argentino continuará su carrera deportiva en el América Mineiro de Brasil.

+Salto importante: Flamengo se lleva a promesa ecuatoriana

+Elogiado por los hinchas: A Barcelona SC se le complica pagar una de sus figuras

+¿Escuchará Alfaro?: Hinchas piden a dos figuras de Independiente del Valle para el Mundial de Qatar

En su primera intervención, el argentino —con la voz ya quebrada— agradeció al cuadro torero por acogerlo durante estas tres temporadas tras su llegada en 2020. "Seguiré de cerca al club, al equipo, tengo mucha gente que quiero así que ojalá un día pueda volver, las puertas están abiertas, me lo expresó el Beto", dio a entender Martínez sobre un posible retorno a futuro.

El mediocampista continuó agradeciendo a los aficionados y a los trabajadores del cuadro amarillo por recibir a su familia en su travesía por el territorio ecuatoriano. Así también, el nuevo jugador del América Mineiro espera que Barcelona logre un nuevo título a nivel nacional. Martínez fue parte de la escuadra torera en el campeonato de la temporada 2020 frente a Liga.

"Agradezco a toda la gente del club que siempre nos trató de maravilla a mi familia y a mí. Me cuesta un poco esta parte, las despedidas no son fáciles (...) No tengo dudas que al equipo le va a ir muy bien, ojalá podamos ser campeones", finalizó.

Mira la rueda de prensa completa: