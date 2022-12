La directiva del CS Emelec dio inicio a un nuevo proyecto presentando rueda de prensa a algunos de sus refuerzos para la temporada 2023 de la LigaPro Betcris que iniciará en febrero.

Christian Cruz, jugador que llegó al club proveniente de Liga Deportiva Universitaria de Quito, y que debutó en el eterno rival azul, Barcelona, se mostró muy ilusionado por este nuevo reto en su carrera.

“Es un reto muy importante para mí y mi familia. Poder venir a Emelec es muy lindo y espero salir campeón, como le dije al presidente, es un sueño mío”, dijo Cruz en rueda de prensa.

“El Chavo” reconoció que no tuvo la cantidad de minutos esperados en 2022 pero confía en jugar con más regularidad en 2023: “Se me complicó mucho poder jugar en 2022 pero por suerte pude terminar jugando. Sobretodo los dos últimos partidos. Yo me siento bien, en el club me hicieron las pruebas médicas y todo salió muy bien, que es lo más importante”.