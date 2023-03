Fue uno de los jugadores más polémicos en su momento y nuevamente el central Francisco Silva podría regresar al fútbol ecuatoriano para esta temporada 2023, esto dependiendo si se dan ciertas condiciones con el club que lo pretende.

El periodista Andrés Espinoza en sus redes sociales señaló que el paraguayo es opción para la AKD, pero que podrá firmar solo si habilitan al Deportivo Quito para sumar nuevos jugadores. Una vez más los chullas dependen de sus acreedores.

Son 200 mil dólares lo que le deben a Sebastián Rusculleda con una oferta de pagar 20 mil ahora y el resto en cuotas, si no acepta los capitalinos tendrán que competir con sub 18 y sub 21.

Francisco Silva por su parte regresaría al fútbol ecuatoriano tras tres temporadas desde que dejó Mushuc Runa, antes estuvo en Emelec donde tuvo un bajo rendimiento y Delfín donde era la figura hasta que pesaron acusaciones de haber aceptado pagos irregulares.