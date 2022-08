Alexander Alvarado se ha convertido en este 2022 en uno de los mejores jugadores de Liga de Quito en los últimos años. El volante ecuatoriano ha aparecido en los momentos más importantes y es clave para que el equipo blanco aún sueñe con jugar la final de la LigaPro.

+ Con Pervis incluido: Así está el ranking de ecuatorianos más caros en la historia

+ Pervis Estupiñán se convertirá en nuevo jugador del Brighton

+ ¿Llega al microciclo de 'La Tri'?: Se conoció la lesión que sufrió Gonzalo Valle

Alvarado llegó a Liga de Quito en este 2022, procedente del Orlando City, donde no pudo tener muchos minutos. El 'Rey' tiene una cláusula de compra para el futbolista, y el extremo estaría muy feliz si se queda en el equipo de Luis Zubeldía para los próximos años.

"Me encantaría hablar que ya me compró Liga, pero es algo que no lo puedo oficializar. La gente me quiere, sería bueno quedarme aquí", comentó el futbolista en diálogo con Área Deportiva.